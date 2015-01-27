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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

توسط انتشارات پیام آزادی/

آماده‌سازی کتابی درباره درمان دیابت با طب گیاهی

آماده‌سازی کتابی درباره درمان دیابت با طب گیاهی

کتاب «جدیدترین راهکارهای درمان دیابت از نظر طب گیاهی» برای چاپ توسط انتشارات پیام آزادی آماده می‌شود.

هادی سنجری مدیر فنی انتشارات پیام آزادی با بیان این خبر به خبرنگار مهر، گفت: مولف این کتاب محمد دریایی است که دارای تخصص در حوزه طب گیاهی است و پیش از این ۲ کتاب «دانشنامه طب اهل بیت» و «دانشنامه طب مسائل مردان» به قلم او توسط انتشارات پیام آزادی منتشر شده است.

وی افزود: کتاب موردنظر درباره درمان گیاهی بیماری دیابت است و عنوان اصلی آن «جدیدترین راهکارهای درمان دیابت از نظر طب گیاهی» است. مولف این اثر علاوه‌بر تحقیق و تالیف در این حوزه، در برنامه «به خانه بر می‌گردیم» شبکه تهران سیما نیز شرکت کرده و راهکارهای خود را برای درمان با طب گیاهی مطرح کرده است.

مدیر فنی انتشارات پیام آزادی ادامه داد: «جدیدترین راهکارهای درمان دیابت از نظر طب گیاهی» با قطع رقعی، به صورت تک‌رنگ و در ۱۷۴ صفحه آماده چاپ شده است. به تازگی درخواست فیپای این کتاب را از کتابخانه ملی کرده‌ایم و کتاب مراحل اداری خود را پشت سر می‌گذارد.

سنجری گفت: این کتاب تا پایان امسال چاپ شده و به نمایشگاه کتاب پیش‌رو در تهران خواهد رسید.

کد مطلب 2474814

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