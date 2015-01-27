هادی سنجری مدیر فنی انتشارات پیام آزادی با بیان این خبر به خبرنگار مهر، گفت: مولف این کتاب محمد دریایی است که دارای تخصص در حوزه طب گیاهی است و پیش از این ۲ کتاب «دانشنامه طب اهل بیت» و «دانشنامه طب مسائل مردان» به قلم او توسط انتشارات پیام آزادی منتشر شده است.

وی افزود: کتاب موردنظر درباره درمان گیاهی بیماری دیابت است و عنوان اصلی آن «جدیدترین راهکارهای درمان دیابت از نظر طب گیاهی» است. مولف این اثر علاوه‌بر تحقیق و تالیف در این حوزه، در برنامه «به خانه بر می‌گردیم» شبکه تهران سیما نیز شرکت کرده و راهکارهای خود را برای درمان با طب گیاهی مطرح کرده است.

مدیر فنی انتشارات پیام آزادی ادامه داد: «جدیدترین راهکارهای درمان دیابت از نظر طب گیاهی» با قطع رقعی، به صورت تک‌رنگ و در ۱۷۴ صفحه آماده چاپ شده است. به تازگی درخواست فیپای این کتاب را از کتابخانه ملی کرده‌ایم و کتاب مراحل اداری خود را پشت سر می‌گذارد.

سنجری گفت: این کتاب تا پایان امسال چاپ شده و به نمایشگاه کتاب پیش‌رو در تهران خواهد رسید.