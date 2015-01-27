نرخ پایین برق دلیل عدم استقبال از طرح انرژی خورشیدی است

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح به صورت پایلوت در کشور و به تبع در اردبیل به اجرا درآمده است و قرار است با نصب سامانه بر روی پشت بام منازل زمینه تولید برق مصرفی از انرژی خورشیدی را فراهم سازد.

وی افزود: سهمیه استان اردبیل به دلیل اینکه مدت زمان‌ آفتاب مستقیم در آن به نسبت استان های مرکزی کمتر است، ۵۰ کیلو وات در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل توزیع برق استان اردبیل یادآور شد: جهت فرهنگ سازی و معرفی این طرح نیمی از هزینه نصب سامانه توسط وزارت نیرو و نیمی توسط کاربر پرداخت می شود.

علیزاده در خصوص تعداد درخواست ها برای نصب این سامانه به رقم مشخصی اشاره نکرد و گفت: مشارکت شهروندان محدود است.

وی از جلب نظر چند اداره و دانشگاه در اجرای این طرح یاد کرد و افزود: با این وجود سهمیه استان در آینده نزدیک به صورت کامل جذب می شود.

مدیر عامل توزیع برق استان دلیل عدم استقبال شهروندان را پایین بودن بهای برق مصرفی می داند و معتقد است اگر قیمت تمام شده برق به مانند کشورهای اروپایی بالا باشد فرد از چنین طرح هایی استقبال خواهد کرد.

علیزاده با بیان اینکه قیمت پرداختی برق به نسبت هزینه تولید آن به مراتب کمتر است، اضافه کرد: در صورتی که از طرح تولید برق از طریق انرژی خورشیدی استقبال شود وزارت نیرو همچنان سهمیه حمایتی خود را اعمال خواهد کرد.