رعایت حریم شبکه های برق در غرب مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالار صبح سه شنبه در جلسه بررسی مسائل جاری شرکت، ضمن تقدیر از همکاران ایمنی در امر استقرار استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS۱۸۰۰۱ و اخذ گواهینامه های مربوطه، خواستار همکاری تمامی بخش های شرکت در راستای دستیابی به کاهش تلفات شد.

وی با تأکید بر رعایت موارد و مسائل ایمنی، تصریح کرد: تمامی همکاران ایمنی امورها باید در راستای پیشگیری از حوادث و اتفاقات، ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث، نسبت به ارسال گزارش به ستاد اقدام نمایند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران اظهار داشت: در راستای حفظ سلامت همکاران و انجام آزمایشات طب کار و بررسی عوامل زیان آور فیزیکی برای تمامی پرسنل در سطح شرکت، این آزمایشات در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.