نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اردوی آماده سازی فولاد در کشور امارات اظهار کرد: خوشبختانه شرایط خوبی در اردو داشتیم. همه امکانات فراهم بود و چند بازی تدارکاتی هم انجام دادیم تا برای مسابقات لیگ برتر آماده شویم.

وی با انتقاد از تغییر برنامه لیگ برتر تصریح کرد: وقتی شنیدیم برنامه عوض شده و مسابقات یک هفته زودتر برگزار می‌شود، شوکه شدیم. انگار قرار است هر اتفاق تازه و نو در فوتبال دنیا، ابتدا در ایران رخ بدهد.

مربی فولاد درباره اینکه سازمان لیگ از قبل اعلام کرده بود امکان تغییر مسابقات وجود دارد، گفت: کجای دنیا اعلام می‌کنند اگر فلان اتفاق افتاد، برنامه لیگ هم بر همان اساس عوض می‌شود. تیم‌ها چطور می‌توانند روی احتمالات برنامه ریزی کنند؟ متاسفانه سازمان لیگ با دست خودش مشکل ایجاد می‌کند. چه اشکالی داشت از همان اول یک تاریخ را مشخص می‌کردند و اما و اگر نمی‌آوردند.

سعداوی در پایان در خصوص حضور امید نظری در تمرینات تیم فولاد و رد شدن این بازیکن در تست فولاد، تاکید کرد: نظری چند روزی با تیم تمرین کرد ولی نتوانست نظر مساعد «دراگان اسکوچیچ» را جلب کند.