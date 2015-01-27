لیگ های فوتبال و فوتسال اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد چشمی صبح سه شنبه در جلسه کمیته فرهنگی هیئت فوتبال استان افزود: لیگ برتر فوتبال استان با حضور هشت تیم برگزار می شود و روز جمعه این لیگ به اتمام می رسد.

وی با اشاره به حضور تیم های مختلف در لیگ دسته اول فوتبال استان اضافه کرد: در این لیگ ۱۰ تیم از شهرستان های مختلف استان حضور خواهند داشت.

به گفته چشمی، مقدمات برگزاری لیگ دسته اول فوتبال استان فراهم شده و بزودی بازی های این لیگ آغاز می شود.

دبیر هیات فوتبال استان اردبیل همچنین از برگزاری لیگ های استانی فوتسال خبر داد و تصریح کرد: در رشته فوتسال هم لیگ های برتر و دسته اول استان با حضور تیم های استان برگزار خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه در لیگ برتر فوتسال استان اردبیل ۱۱ تیم حضور دارند، ادامه داد: در این لیگ سه تیم از شهرستان بیله سوار، چهار تیم از اردبیل، یک تیم از شهرستان سرعین، دو تیم از پارس آباد و یک تیم از کوثر حضور دارند.

چشمی با یادآوری برگزاری لیگ دسته اول فوتسال استان اظهار کرد: لیگ دسته اول فوتسال استان به زودی بازی های خود را شروع خواهد کرد.

دبیر هیئت فوتبال استان اردبیل گفت: این هیئت برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال استان را از اولویت های خود می داند چرا که جوانان بسیاری با شور و شوق وصف نشدنی برای حضور در این مسابقات لحظه شماری می کنند.

چشمی با اشاره به وضعیت اسپانسرینگ در فوتبال اردبیل اضافه کرد: متاسفانه تیم های فوتبال استان از نظر اسپانسر در وضعیت بغرنجی قرار دارند و باید تلاش شود اسپانسرهایی برای تیم های مختلف جذب شوند.