اظهارات صریح فیدل کاسترو در رابطه با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فیدل کاسترو در نامه ای یک هفته پس از سفر هیئت آمریکایی به هاوانا با هدف عادی سازی روابط اعلام کرد که اعتمادی به آمریکاییها ندارد و با آنها صحبت نکرده است اما در عین حال گزینه حل تنش ها به صورت مسالمت آمیز را رد نمی کند.

در این نامه که از سوی تلویزیون دولتی کوبا منتشر شده، آمده است که رئیس جمهوری کوبا گام هایی را در راستای اختیاراتش که از سوی مجلس ملی و حزب کمونیست کوبا به وی اعطا شده است، برداشته و هم اکنون در حال بررسی روشهای همکاری با جهانیان به خصوص دشمنان سیاسی کشورش است.

اظهارات کاسترو درحالیست که هیئت های آمریکایی و کوبایی نتوانستند در مذاکرات عادی سازی مناسبات دو کشور به پیشرفت محسوسی دست یابند. طی این نشست دو روزه که در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد، دو کشور بر سر سیاست های مهاجرتی آمریکا در قبال کوبا اختلاف نظر داشتند.

بر این اساس اختلاف اصلی بر سر پیشنهاد طرف آمریکایی برای استقبال از مهاجران کوبایی بود. در حالی که دولت آمریکا اعلام کرده حاضر است تحت شرایطی بدون درخواست ویزا به شهروندان کوبایی اجازه سفر به این کشور را دهد، این پیشنهاد مخالفت هاوانا را در پی داشته است. به اعتقاد هیئت کوبایی این پیشنهاد ترفندی برای جذب افراد متخصص و تحصیلکرده این کشور به ترک وطن و پناهنده شدن به آمریکا است. مذاکرات عادی سازی روابط آمریکا-کوبا پس از اعلام پایان تنش های 50 ساله توسط روسای جمهوری دو کشور در ماه سپتامبر آغاز شده است.