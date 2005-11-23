طرح توسعه محور شرق باعث رشد استان خراسان جنوبي خواهد شد

سيد صولت مرتضوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود : در اين خصوص تصويب نامه هيات وزيران را به مديران ابلاغ كرديم ضمن اينكه بايد بحث اتاق بازرگاني را نيز پيگيري نماييم .

وي سهم خراسان جنوبي را در توليد ناخالص ملي بسيار نا چيز دانست و گفت : با پشتوانه فكري و اجرائي در استان به وزير كشور قول رساندن اين شاخص را به ميانگين كشوري داديم و اين امر قابل اجرا مي باشد .

استاندار خراسان جنوبي در ادامه افزود : مسئولين به دست صاحبان توليد بوسه مي زنند اما بايد به توليد و فعاليت توجه كرده و اهتمام ورزند تا عدالت محور باشند .