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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

استاندار خراسان جنوبي در گفت و گو با مهر:

طرح توسعه محور شرق باعث رشد استان خراسان جنوبي خواهد شد

استاندار خراسان جنوبي گفت: طرح توسعه محور شرق و توسعه بندر چاربهار باعث رشد چشمگير استان خراسان جنوبي خواهد شد .

سيد صولت مرتضوي در گفت و گو با خبرنگار  اقتصادي مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود : در اين خصوص  تصويب نامه هيات وزيران را به مديران ابلاغ كرديم ضمن اينكه بايد بحث اتاق بازرگاني را نيز پيگيري نماييم .

وي سهم خراسان جنوبي را در توليد  ناخالص ملي بسيار  نا چيز دانست و گفت : با پشتوانه فكري  و اجرائي  در استان به وزير كشور قول رساندن اين شاخص را به ميانگين  كشوري داديم و اين امر قابل اجرا مي باشد .

استاندار خراسان جنوبي  در ادامه افزود :  مسئولين به دست صاحبان توليد بوسه مي زنند اما بايد به توليد و فعاليت توجه كرده و اهتمام  ورزند  تا عدالت محور باشند .

 

کد مطلب 247483

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