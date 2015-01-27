نماینده ویژه سازمان ملل به کربلا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی میزگردهای مورخ ۲۶ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ در بغداد در خصوص انسجام اجتماعی بین بازیگران اجتماعی و سیاسی عراق و در اجرای توصیه های به عمل آمده در این نشست ها، نخستین دور از مجموعه میزگردها با حضور رهبران جامعه مدنی، جوامع، عشایر و روحانیون و اندیشمندان از استان های کربلا، نجف و بابل دوشنبه در کربلا به ریاست نیکلای ملادنوف، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای عراق، برگزار شد.

طبق برنامه پیش بینی شده، دومین میزگرد در هفته اول فوریه ۲۰۱۵ در شهر بصره برگزار خواهد شد.

در پایان این میزگرد، ملادنوف اظهار داشت: درخواست جمعی شرکت کنندگان برای ترویج همزیستی مسالمت آمیز، گفتگو آشتی ملی، دلگرم کننده بود.

وی افزود: چنین حمایتی به تلاش های دولت برای سرعت بخشیدن به برنامه اصلاحات خود و نیز تلاش های آشتی جویانه، کمک می کند.

در طول این جلسه، شرکت کنندگان بر اهمیت تقویت انسجام اجتماعی و مذهبی و نیز ترمیم شکاف ها در جامعه عراق تاکید کردند.

ملادنوف گفت: این امر موجب دلگرمی است که رهبران مذهبی و جوامع برای اولویت بندی مسائل تاثیرگذار بر تلاش های آشتی جویانه و نیز ترویج گفتمان فراگیر به جوامع خود مراجعه می کنند.

وی افزود: انتشار این قبیل پیام ها باید همچنان ادامه یافته تا اصول فراگیری، اعتماد و اجماع در بین اجزای جامعه عراق تثبیت شود.