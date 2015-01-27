به گزارش خبرگزاری مهر، بيانيه كميته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی به مناسبت سی و ششمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ايران اعلام شد.

متن کامل آن بدین شرح است:

بِسْمِ الل٘هِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

« اِنَّ الل٘هَ لٰا يُغَـيِّرُ مابِقَوْمٍ حَتّی يُغَـيِّرُوا مابِاَنْفُسِهِمْ »

خداوند سرنوشت قومی را تغيير نمي دهد تا آنها وضع خود را تغيير دهند (سوره مباركه رعد/۱۱)

۵۱ سال پیش در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ فقیه، فیلسوف، عارف و سیاستمداری تربیت یافته در مکتب قرآن و اهل بيت(عليهم السلام)، ظلم، فساد و ذلت روا داشته بر ملت مسلمان ایران را برنتافت و با قيامی مبتنی بر اسلام و قرآن ، در مقابل رژيم منحوس پهلوی و دشمنان خارجی كشور به پاخاست و چون قیامش عزت آفرین بود مردم مسلمان با پيروی از آن بزرگمرد الهي و با جانفشانی و جهاد در راه دين و ثبات قدم در طلب حق‌، نصرت الهی را از آنِ خود كردند و خداوند در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب ملت مسلمان ایران را به رهبری امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) به پیروزی رساند. رویدادی که دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی‌ دولت‌های حامی رژيم منحرفِ پهلوی ، به عدم توانایی در پیش‌بینی آن اعتراف کردند و خداوند مصداقی ديگر از آیه شریفه « وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» را متجلي ساخت.

رهایی از بند طاغوت و بازگرداندن عزت به امت اسلامی، نتیجه جانفشانی مردم در پیروی از ولی‌فقیه و نایب امام معصوم بود که ضمن آشكار نمودن قدرت نفوذ ولایتِ الهی بر دل‌ها و اراده‌ها، نشان داد این ملت، لایقِ آن است که سرنوشتش را خود به دست گیرد و با در هم شکستن دسیسه‌های دشمن برای حفظ این حکومت، بر قله عزت بنشیند و تبدیل به الگویی برای رهایی سایر ملل مسلمان از بند حکومت‌های فاسد و وابسته شود.

جامعه قرآنی کشور در آستانه سی و ششمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ضمن تجديد ميثاق با آرمانهاي معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و بيعت مجدد با رهبر عاليقدر امت اسلامي، حضرت آيت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) اعلام می كند:

پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه ایمان به خدا و تأسی به سیره و سنت پیامبر اسلام و خاندان اهل بیت (علیهم السلام) و در سایه قرآن كریم به دست آمد كه همین مهم، اساس شكل گیری بیداری اسلامی در كشورهای منطقه در سال های اخیر بوده است، لذا دشمنان قسم خورده با حركت های نابخردانه و جاهلانه خویش سعی در تخریب چهره پیامبر (ص) و قرآن كریم نموده اند ،‌ جامعه قرآنی ، ضمن محكومیتِ اهانت های صورت گرفته اخیر به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام ، اعلام می داردكه این اقدام ناشیانه سبب وحدت و یكپارچگی بیشتر امت اسلامی و گسترش بیشتر چراغ عالَم افروز اسلام خواهد شد.

دستاورهای شگفتی ساز ملت مرهون خودباوری و تكیه بر قوه درونی كشور بوده و در دستیابی و صعود به قله‌های علم و فناوری موجود در جهان، کسب اقتدار در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی در سطح منطقه و جهان و حمایت از ملل مظلوم دنیا ، موجب اقتدار نظام گشته و قطعا تكیه بر این اصل مهم ، چنانچه با تدبیر و خرد ورزی مسئولان صورت پذیرد می تواند چالش های پیش پای جمهوری اسلامی را یكی پس از دیگری مرتفع نماید.

همانگونه که پیروزی این ملت در برابر طواغیت داخلی و خارجی در سایه فرامین قرآن و اهل‌بیت رقم خورد؛ تداوم آن نیز خارج از این چهارچوب ممکن نیست ، لذا تعامل درصحنه‌های بین‌المللی صرفا با مسیر ترسیم شده توسط قرآن و اهل بیت ( علیهم السلام ) كه همان اقتدار و عزت اسلام و مسلمین می باشد میسر است ، اكنون كه دولت محترم جمهوری اسلامی به نمایندگی از ملتی ولایت‌مدار بر پایه اصلِ نرمشِ قهرمانانه، در حال مذاکره با كشورهای خارجی می باشد باید این موضوع را كما فی السابق به عنوان یكی از اصول و راهبرد های مهم جمهوری اسلامی قلمداد نمایند.

رویكرد جمهوری اسلامی در دفاع از مظلومان جهان از ابتدای انقلاب به عنوان یك اصل قرآنی همواره مورد توجه بوده است كه در رأس آنها مسئله فلسطین قرار دارد و اكنون نیز كه سردمداران آمریكایی ، غربی و صهیونستی با ایجاد گروه های تروریستی همچون داعش ابزاری را جهت ارائه مدل انقلابِ متجرانه درمنطقه و به منظور جلوگیری از گسترش بیداری اسلامی در كشورهای مسلمان سعی در ضربه زدن به پیكره اسلام را دارند لازم است امت اسلامی ضمن وحدت و یكپارچگی ،‌ به مقابله جدی با این پدیده شوم پرداخته و حامیان آنها نیز بدانند كه مقصد بعدی این نوزاد شوم می تواند كشورهای حامی آنها از جمله دول اروپایی و آمریكایی باشد.

در پايان جامعه قرآنی کشور اعم از اساتيد، قاريان حافظان و فعالان قرآني و جميع ملت ولايت مدار ايران ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل عظيم الشأن و اعلام پايبندي كامل به فرامين مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي)، از تمامی ملت قرآنی ایران اسلامی می‌خواهد تا ضمن حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، شکوه ، وحدت و استقامت خود را به نمایش گذاشته و با شاد کردن قلب قطب عالم امكان امام زمان ارواحنا فداه، تیری بر قلب دشمنان اسلام و قرآن بنشانند.

به اميد نابودي و شكست كامل جبهه كفر و ظلم و ظهور مصلح كل و برپاكننده حكومت عدل جهاني انشاء الله.

كميته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي - بهمن ماه ۱۳۹۳