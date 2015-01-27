۷ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۵۳

بهره برداری از بزرگترین پایگاه هوایی جنوب و غرب افغانستان

یک مرکز نظامی با بیش از ۱۹۰۰ متر مربع مساحت که دومین پایگاه هوایی نظامی در افغانستان از جهت وسعت و امکانات به شمار می رود به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین پایگاه هوایی نیروهای ارتش افغانستان در جنوب و غرب این کشور، در ولایت هرات به بهره برداری رسید.

ژنرال تاج محمد جاهد، فرمانده ارتش غرب افغانستان پس از افتتاح این فرودگاه نظامی به خبرنگاران گفت: این پایگاه، دارای تمامی بخشهای ویژه هوایی برای بالگردها و هواپیماهای ارتش است.

بنابر گفته های مجریان ساخت این پایگاه، این مرکز نظامی با بیش از ۱۹۰۰ متر مربع مساحت، دومین پایگاه هوایی نظامی در افغانستان از جهت وسعت و امکانات است.

مسئولان ارتش افغانستان گفته اند هزینه ساخت این پایگاه هوایی، ۱۸ میلیون دلار است که از سوی کمک های خارجی تامین شده است.

