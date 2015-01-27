افزایش اعزام پزشکان زن در حج سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر،سیدعلی مرعشی افزود: در حج سال آینده تعداد نفرات تیم پزشکی در مدینه محدودتر از مکه خواهد بود .

وی اظهار داشت: همچنین در کادر پزشکی حج سال آتی از حضور متخصصان داخلی بیشتر استفاده خواهد شد همچنین تعداد پزشکان زن را افزایش خواهیم داد.



رییس مرکز پزشکی حج و زیارت اضافه کرد: در حج گذشته طرح اعزام پزشکان زن برای اولین بار اجرا شد که برای انتخاب پزشکان زن با تجربه با محدودیت هایی مواجه بودیم و عموما پزشکان زن اعزامی سال اولی بودند اما در حج آتی پزشکان زن با تجربه حج گذشته را داریم و البته پزشکان زن سال اولی را نیز در تیم پزشکی حج ۹۴ جای خواهیم داد.



مرعشی در خصوص تعداد پزشکان اعزامی به حج سال ۹۴ گفت: در صورتی که سیاست های سازمان حج و زیارت برای اعزام پزشکان تغییری نکند، تعداد پزشکان اعزامی به همان تعداد حج گذشته خواهد بود.



وی در خصوص شیوه انتخاب اعضای تیم پزشکی توضیح داد: هرساله ۷۰ درصد تیم پزشکی از پزشکان دارای تجربه فعالیت در حج انتخاب می شوند و ۳۰ درصد را از میان نیروهای سال اولی انتخاب می کنیم تا هم در ارائه خدمات کاستی و نقصی بوجود نیاید و هم نیروسازی و کادرسازی در تیم پزشکی حج انجام شود.



رییس مرکز پزشکی حج و زیارت در خصوص خدمات پزشکی در حج سال آتی اظهار داشت: میزان خدمات پزشکی که در حج سال آینده به زائران ارائه خواهد شد، حداقل به اندازه حج گذشته خواهد بود.

