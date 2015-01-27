شاخص مازندران در بخش صنایع منفی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر ناصری صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال مازندران در بابل اظهار داشت: تنها راه برون‌رفت از تحریم‌های سخت و ناجوانمردانه استکبار، حمایت همه‌جانبه از بخش تولید است و کسی نباید جرات عدم همکاری با بخش تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را داشته باشند.

ناصری ادامه داد: این استان به نهضت همه‌جانبه اشتغال با رویکرد حمایتی نیازمند است و باید مسئولان در امر روان سازی مجوزها و بسترسازی مناسب برای جبران عقب ماندگی چندین ساله این استان با توجه به ممنوعیت صنعت در سالهای اخیر با اتحاد همه جانبه برای ریشه کنی بیکاری تلاش کنند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به جذب سرمایه داران خارجی اشاره کرد و افزود: ما در طرحهای کلان به این توانمندی ها نیازمندیم تا بتوانیم در صنعت پیشرو باشیم.

وی فرق ربا با سود بانکی را در حرام دانستن عنوان کرد و افزود: بانک های ما نباید به گونه ای عمل کنند که سودشان با ربا یکسان باشد و چرخه اقتصاد جامعه را فلج کند.

این نماینده مجلس افزود: باید به گونه ای عمل شود که صنعتگر با گامی استوار به جلو قدم بردارد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به فصل سرما اشاره کرد و افزود: تعهدات لازم از قبل برای صنعتگران ما باید ایجاد شود و آنان را دچار بحران نکنند و تا جامعه با معضل بیکاری مواجه نشود.

وی ایجاد طرح های خود اشتغالی را از گام های دولت نامید که بتوان خانه را به کارخانه تبدیل کند.