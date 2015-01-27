کاراته کا گلستانی مدال برنز لیگ جهانی را کسب کرد

اسماعیل جبله در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ایمان سنچولی در رقابت‌های لیگ جهانی به نام کاراته‌وان پاریس با کسب پنج پیروزی و تنها یک شکست بر سکوی سوم مسابقات ایستاد.

جبله افزود: وی در وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته ‌کاهای اسپانیا (۸ بر صفر)، پرتغال (پنج بر صفر) و اوکراین (۸ بر صفر) را از پیش رو برداشت اما در مقابل حریف آلمانی چهار بر صفر مغلوب شد تا در جدول شانس مجدد به مبارزاتش ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: سنچولی در مرحله شانس مجدد، ابتدا نماینده هلند را ۵ بر صفر و سپس حریف فرانسوی را ۱۱ بر شش شکست داد و مدال برنز این وزن را بر گردن آویخت.

وی اظهار کرد: لیگ جهانی کاراته وان به مدت دو روز در پاریس، پایتخت کشور فرانسه و با حضور ۹۲۹ کاراته کا از ۶۸ کشور جهان برگزار شد.

رییس هیات کاراته گلستان یادآور شد: سنچولی ماه گذشته در قالب تیم باشگاهی صدرا زیرآب در مسابقات کاپ آزاد فرانسه شرکت کرده و مدال طلای آن مسابقات را بر گردن آویخته بود. وی روز چهارشنبه به زادگاه خود باز خواهد گشت.

گفتنی است؛ ایمان سنچولی کاراته کای گالیکشی تیم ملی در ویترین افتخارات خود ۲ طلای مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی امید، طلای مسابقات باشگاهی کاپ آزاد فرانسه ۲۰۱۵، طلای کاپ آزاد جهانی یونان در سال ۲۰۱۱ در رده سنی جوانان، طلای مسابقات آسیایی هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۱ در رده سنی جوانان (تیم ایران برای اولین بار قهرمان آسیا شد)، طلای لیگ جهانی اندونزی در سال ۲۰۱۴ میلادی در رده سنی بزرگ‌سالان، طلای لیگ جهانی ژاپن در سال ۲۰۱۴ میلادی در رده سنی بزرگ‌سالان و طلای مسابقات جهانی آلمان در سال ۲۰۱۴ میلادی در رده سنی بزرگ‌سالان ( تیم ایران برای اولین بار در طول تاریخ به مقام قهرمانی کومیته تیمی دست‌یافت) در کارنامه دارد.