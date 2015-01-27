به گزارش خبرگزاری مهر، ارجمند با بیان این مطلب گفت: با همکاری و مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس بر آنیم تا برای نخستین بار از گروه‌ها، نوازندگان و یا خوانندگانی که بهترین لباس را با توجه به هنر ایرانی و ارزشمندی هنری در کنسرت‌ها پوشیده‌اند، تقدیر کنیم.

وی ادامه داد: در طول تاریخ لباس یکی از مهم ترین نشانه های طبقه و درجه هنری نوازندگان موسیقی در کشور بوده و همواره تاثیرگذاری قابل توجهی را در سطح جامعه داشته است.

ارجمند افزود: معرفی آثار ایرانی و اسلامی و همچنین افزایش زیبایی بصری در اجراها از مهمترین اهداف انتخاب لباس نوازندگان در سی امین جشنواره موسیقی فجر است که با مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس، از برگزیدگان تجلیل می‌شود.

مدیرکل دفتر موسیقی وزار فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: بر این اساس از برگزیدگان در اختتامیه جشنواره موسیقی و هم در آیین پایانی جشنواره مد و لباس تقدیر و جوایز ایشان اهدا می شود.

چهارمین جشنواره مد و لباس فجر 11 تا 18 اسفند در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.