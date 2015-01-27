جلسه امروز شورای مناطق آزاد باروحانی/درخواست غیراصولی فولادی نمایندگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده در همایش فولاد با تاکید بر ضرورت همکاری مشترک تولیدکنندگان داخلی به منظور جلوگیری از رقابت‌های منفی در بازارهای صادراتی، گفت: تولیدکنندگان نباید به صادرات به عنوان یک رقابت منفی بنگرند و وارد بازار شده و رقیب ایرانی خود را از گود خارج نمایند و این در شرایطی است که تجربه مثبتی در خصوص همکاری ایران و عربستان در زمینه پتروشیمی طی سالهای اخیر وجود دارد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: چطور می شود دو تولیدکننده از دو کشور مختلف با یکدیگر همکاری کرده و هیچگونه رقابت منفی در بازار نداشته باشند اما دو تولیدکننده داخلی برای حضور در یک بازار تلاش در از گود خارج کردن یکدیگر داشته باشند.

وی تصریح کرد: آن زمان ایران با تولیدکننده عربستانی پتروشیمی همکاری بسیار قابل توجهی را شکل داده بود به نحوی که اگر ایران نمی توانست به دلیل دوری مسافت و بالا بودن کرایه های حمل در یک بازار حضور پیدا کند از شرکت عربستانی درخواست می کرد تا کالا را به جای ایران به آن کشور ارسال کند و در مقابل صادرات عربستان به کشوری را که نزدیکتر به ایران بود را تولیدکننده ایرانی به عهده بگیرد که بر همین اساس هزینه حمل برای دو شرکت بسیار تقلیل می‌یافت.

به گفته نعمت زاده، البته آن زمان برخی ناراحت بودند که چرا ایران با همسایه عرب خود این بده بستان‌ها را دارد در حالی که وقتی از هم دور باشیم باید هم به هم بد و بیراه بگوییم؛ همان طور که هم اکنون برخی به پیاده روی وزیر خارجه اعتراض دارند در حالی که انسانها منطق داشته و باید مذاکره کنند.

وزیر صنعت در ادامه با اشاره به درخواست‌های غیراصولی برخی نمایندگان و استانداران برای راه اندازی واحدهای فولادی در نقاط مختلف کشور، خاطرنشان کرد: فولاد یک صنعت استانی و سیاسی نیست، بلکه یک صنعت ملی است و باید برای راه اندازی واحدها، دیدگاه ملی داشت و این در حالی است که همه روزه استانداران و نمایندگان مجلس برای احداث یک واحد فولادی در استان خود به من مراجعه می کنند و من نیز مقابل آنها می ایستم و می گویم راه اندازی این واحد به مصلحت نیست.

نعمت زاده در ادامه با تاکید بر ضرورت راه اندازی واحدهای فولادی در سواحل جنوبی یا شمالی کشور، گفت: موقعیت جغرافیایی بسیار مهم است و البته معضل اصلی امروز واحدهای فولادی، مشکل آب است. آنها هم ناراحت می شوند اما من همچنان بر موضع ملی خود پافشاری می کنم.

این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه توجه به صادرات، سیاست دیگری است که باید از سوی تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: حداقل 25 درصد محصولات فولادی تولیدی یک واحد باید صادر شود و البته اگر واحدی فریب شرایط بازار داخلی را بخورد، عمر پایدار نخواهد داشت و به نفع او است که بر صادرات تاکید کند.

وی اظهار داشت: انتخاب تکنولوژی، صرفه جویی مدیریتی و سرویس های جانبی و انرژی از جمله مواردی است که منجر به افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی می شود.

نعمت زاده خواستار استفاده از مقیاس اقتصادی در طرح های فولادی کشور شد و خاطرنشان کرد: به جز طرح هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند سایر طرح ها باید به لحاظ مقیاس اقتصادی بازنگری شوند و چنانچه شرایط آب و مباحث انرژی اجازه می دهد، واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند نیز دوبل شوند.

وزیر صنعت ادامه داد: در بخش طراحی و مهندسی خطوط تولید و تجهیزات عقب هستیم و صنایع دیگر پیشرو‌تر از فولاد هستند و این در حالی است که هلدینگ‌های داخلی و خارجی می توانند در این عرصه وارد شده و به خارجی‌ها نیز تذکر می دهیم که حتما مستقلا یا جوینت با ایرانی‌ها در این خصوص سرمایه گذاری کنند.

نعمت زاده گفت: سیاست وزارت صنعت معدن و تجارت عدم پذیرش هر گونه خرید مستقل از خارج خواهد بود چرا که ما ماشین آلات و نیروی انسانی داریم و نباید کوره های سایت های مختلف خریداری شود بلکه باید آنها را تولید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت دقت در مکان یابی طرح های فولادی خاطرنشان کرد: طرح جامع فولاد نهایی شده و البته در بخش های صادراتی ایراداتی دارد که در حال اصلاح است و امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود و امروز فقط از آن رونمایی می کنیم.

وزیر صنعت اظهار داشت: واحدهای صادراتی فولادی باید به علم و دانش روز تجهیز شوند؛ همان طور که از خودروسازان خواسته ایم تا متخصصان خارجی در دستگاههای خود بیاورند، چرا که نمی توان با سعی و خطا کاری را یاد گرفت.