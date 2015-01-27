واژگونی تانکر حامل سوخت در جاده پلدختر/ گازوئیل وارد رودخانه فصلی شد

امیررضا محمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شامگاه دوشنبه یک دستگاه تانکر تریلر با محموله ۳۰ هزار لیتر گازوئیل که از خرم آباد به سمت پلدختر در حرکت بود در حوالی زورانتل در منطقه تلمبه خانه نفت افرینه واژگون شد.

محمدی نژاد افزود: بر اثر این واژگونی مقادیر زیادی از این محموله به رودخانه فصلی وارد شده و احتمال می رود با وقوع نخستین بارندگی در منطقه مواد گازوئیلی وارد رودخانه کشکان شود.

وی گفت: در اثر این سانحه رانندگی راننده تریلر مجروح و با کمک امدادگران، نیروی انتظامی، پلیس راه و اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر انتقال داده شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان پلدختر افزود: خسارات وارده به محیط زیست به دلیل حوادث رخ داده برای این وسایل نقلیه سنگین که فاقد بیمه آلودگی محیط زیست هستند مشکل آفرین شده است.

محمدی نژاد با بیان اینکه بخشی از گازوئیل ریخته شده در منطقه توسط مردم جمع آوری شد ادامه داد: هر هفته شاهد و ناظر این گونه حوادث در محورهای شهرستان پلدختر هستیم.

وی گفت: اداره حفاظت محیط زیست بلاتکلیف مانده که آیا خسارت وارده به محیط زیست را از راننده تامین کند و یا از مالک وسیله نقلیه سنگین که این خود مشکل دیگری است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان پلدختر گفت: پلیس راه موظف است که بیمه این گونه وسایل نقلیه سنگین را کنترل و در صورتی که خودرو فاقد بیمه آلودگی محیط زیست است از تردد آنها جلوگیری کند.

بنابر این گزارش تریلرهای حامل مواد نفتی و سوخت سالهاست که محورهای مواصلاتی غرب کشور را در اختیار گرفته اند و تکرار حوادث متعدد برای این تریلرها تاکنون مشکلات زیادی را در زمینه آلودگی آب و خاک و محیط زیست به وجود آورده است.

انتقادات مسئولان امر و به ویژه فعالان محیط زیست در زمینه خسارات جدی این تریلرها به محیط زیست منطقه از یک سو و نگرانی متولیان امر در زمینه خسارات به زیرساختهای ارتباطی و جاده ای از سوی دیگر از تردد این تانکرها معضلی ساخته که مسئولان برای رفع آن "کاسه چه کنم" در دست گرفته اند.

این در حالیست که مطابق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر نفتکش از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.

وضعیت فعالیت این تانکرها به گونه ای است که حتی مسئولان شهرستان پلدختر برای ترمیم زیرساختهای جاده ای و خسارت ناشی از تردد این ماشین ها خواستار اخذ عوارض از این تریلرها شده اند، موضوعی که هنوز محقق نشده است.