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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

ملکوتی خواه:

مشکلات احداث بیمارستان دانشگاه آزاد پیشوا حل می شود

مشکلات احداث بیمارستان دانشگاه آزاد پیشوا حل می شود

پیشوا - فرماندار پیشوا با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور استاندار و مسئولان وزارت بهداشت گفت: مشکلات احداث بیمارستان دانشگاه آزاد پیشوا حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  عباس ملکوتی خواه عصر روز گذشته در جمع مدیران دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا با اشاره به ظرفیتهای موجود در این مرکز آموزشی اظهار داشت: دانشگاه آزاد پیشوا از جمله مراکز علمی بوده که توانسته است زمینه رونق و فعالیت های پژوهشی و علمی را در منطقه فراهم کند.

فرماندار پیشوا افزود: پیشوا از دیرباز ویژگی و پتانسیل های فراوانی در زمینه های تحقیقاتی به ویژه موضوعات صنعتی و کشاورزی داشته است و تعامل دانشگاه آزاد با این حوزه های می تواند زمینه شکوفایی اقتصاد منطقه را فراهم کند.

وی ادامه داد: هم اکنون رشته هایی که در دانشگاه آزاد این منطقه ارائه شده، مرتبط با نیازهای شهرستان بوده و با توجه به راه اندازی تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه، می توان آینده ای روشن را برای اقتصاد پیشوا متصور شد و از برکات این ارتباط مستقیم، حل مشکلات مردم در حوزه های مختلف است تا از ظرفیت این مجموعه ی  علمی بهره مند شوند و ما نیز در این مسیر آمادگی خود را جهت تقویت این ارتباط اثر بخش اعلام می کنیم.

این مسئول با اشاره به آخرین وضعیت احداث بیمارستان دانشگاه آزاد پیشوا گفت: در سفر وزیر بهداشت و درمان به شهرستان پیشوا این موضوع مورد تأکید قرار گرفت به همین خاطر هفته آینده جلسه ای با حضور استاندار تهران و مسئولان وزارت بهداشت و درمان برای بررسی این موضوع برگزار می شود.

کد مطلب 2474874

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