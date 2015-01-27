به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، درگیری ها و تظاهرات در مصر همچنان ادامه دارد. این تظاهرات اغلب از سوی طرفداران اخوان المسلمین انجام می شود.

در درگیری های نیروهای امنیتی مصر و طرفداران اخوان المسلمین در قاهره دستکم 3 نفر از جمله یک زن در منطقه حلوان کشته شدند.

دو نفر از کشته شده ها نیز در المطریه بودند. در ناآرامی های این منطقه همچنین 8 نفر زخمی شدند.

المیادین نیز گزارش داد که یک بمب در مقابل یک مرکز پلیس در شهر پورسعید منفجر شد. از اسکندریه نیز خبر می رسد که انفجار یک خودروی بمبگذری شده در نزدیکی مرکز پلیس یک کشته و یک زخمی بر جا گذاشت.