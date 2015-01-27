فراز و فرود ارزهای بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت 27,496 ریال، پوند انگلیس با 284 ریال رشد 41,523 ریال و قیمت یورو با 177 ریال افزایش 30,917 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 30,454 ریال، کرون سوئد 3,315 ریال، کرون نروژ 3,539 ریال، کرون دانمارک 4,151 ریال، روپیه هند 449 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,487 ریال، دینار کویت 93,462 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,243 ریال، یکصد ین ژاپن 23,249 ریال، دلار هنگ کنگ 3,547 ریال، ریال عمان 71,455 ریال، دلار کانادا 22,025 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,400ریال، لیر ترکیه 11,668ریال، روبل روسیه 403 ریال، ریال قطر 7,551 ریال، یکصد دینار عراق 2,423 ریال، لیر سوریه 146ریال، دلار استرالیا 21,840ریال، ریال سعودی 7,318 ریال، دینار بحرین 72,933 ریال، دلار سنگاپور 20,458 ریال و ده روپیه سریلانکا 2,084 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت یکصد روپیه نپال 27,693 ریال، یکصد درام ارمنستان 5,825 ریال، دینار لیبی20,270 ریال، یوان چین 4,398 ریال، یکصد بات تایلند 84,414 ریال، رینگیت مالزی 7,622 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,441 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,912 ریال، افغانی افغانستان 480 ریال، منات آذربایجان 35,054 ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,824 ریال، سامانی تاجیکستان 5,119 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,376 ریال است.