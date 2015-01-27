رشد ۹۵ درصدی کشفیات مواد مخدر/ نقش ۱۳ درصدی پلیس در ایجاد امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته سرهنگ هادی احمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه پیشوا با اشاره به موفقیت فرماندهی انتظامی این شهرستان اظهار داشت: با تلاش مأموران نیروی انتظامی، این فرماندهی در کاهش میزان جرایم بین شهرستانهای استان تهران رتبه برتر را کسب کرد، هم اکنون طی تعامل سازنده پلیس با شهروندان پیشوا، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد این نیرو افزایش چشمگیری پیدا کرده و همین امر حافظان امنیت و آرامش مردم را به آینده امیدوار می سازد.

وی با اشاره به نقش پلیس در کاهش میزان آسیب های اجتماعی در سطح جامعه ادامه داد: باید توجه داشت که نقش پلیس در ایجاد امنیت ۱۳ درصد بوده و بقیه وظائف به مردم و سازمان های دیگر باز می شود.

سرهنگ احمدی اضافه کرد: اگرچه بسیاری پلیس را تنها نهاد برخورد با آسیبهای اجتماعی می دانند اما باید نهادها و ارگان های دیگر در کنار هم به وظائف خود عمل کرده و سپس نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت مردم وارد عمل شود.

نیروی انتظامی توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی و آموزشی دارد

این مسئول عنوان کرد: نیروی انتظامی توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی و آموزشی دارد به همین خاطر تلاش شده تا تعامل و پیوند مناسبی میان پلیس و نوجوانان و جوانان محصل در مدارس و دانشگاه ها فراهم شود به همین خاطر سلسله نشستهایی برای بررسی آسیب های اجتماعی در سطح مدارس برگزار شده و می شود.

وی بیان داشت: پلیس بر این موضوع تأکید دارد که برای برخورد و کاهش آسیبهای اجتماعی و اخلاقی باید به سمت کارهای فرهنگی و آموزشی رفت به همین خاطر از هم اکنون برنامه های ویژه ای برای چهارشنبه آخر سال و انتقال هشدارهای لازم به نسل جوان در دستور کار پلیس پیشوا قرار گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی پیشوا تأکید کرد: پلیس طی ماه های گذشته و با هدف افزایش رضایتمندی مردم از وضعیت امنیت عمومی، اقدامات موثری را در برخورد با عاملان و مخلان نظم در شهرستان انجام داده که کشفیات مواد مخدر در سطح شهرستان نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد رشد داشته و آمار کشف سلاح نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰۰ درصد رشد را نشان می دهد.

رشد ۲۲۹ درصدی در برخورد با ماهواره

سرهنگ احمدی در ادامه با اشاره به تلاش پلیس برای جمع آوری ماهواره های علنی در سطح شهر گفت: در برخورد با ماهواره نیز نیروی انتظامی توانسته است در کنار انجام امور فرهنگی و آموزشی به رشد ۲۲۹ درصدی دست پیدا کند.

این مسئول تأکید کرد: با تلاش مأموران نیروی انتظامی در دستگیری سارقین نسبت به سال قبل ۳۱ درصد و در کشف مواد فروشان و خرده فروشان مواد مخدر با رشد ۲۳ درصدی مواجه بوده ایم.