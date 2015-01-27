دانشجویان کوی مشکل افزایش ظرفیت خوابگاهی دارند

یوسف رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات دانشجویان مستقر در خوابگاه های دانشگاه تهران (کوی و خوابگاه های سطح شهر) گفت: در حال حاضر ثبت نام خوابگاه ها برای نیم سال دوم آغاز شده ، یک سری از دانشجویان فارغ التحصیل شده و یک سری هم ورودی جدید هستند.

وی ادامه داد: با توجه به این مساله که ترم گذشته ظرفیت خوابگاه ها افزایش یافت یک سری از دانشجویان خوابگاهی کارشناسی ارشد و دکتری در خوابگاه‌های سطح شهر اسکان داده شدند که مقرر شد این ترم بازگردند. از این رو درحال فراهم کردن زمینه برای بازگشت این دانشجویان هستیم.

دبیر شورای صنفی کوی دانشگاه تهران افزود: در هر ترم یک سری از دانشجویان شبانه با رضایت سایر دانشجویان به صورت مازاد در اتاق های خوابگاهی اسکان می یافتند، بدین صورت که دانشجویان خوابگاهی رضایت می دادند یک دانشجوی شبانه به صورت ظرفیت مازاد در اتاق آنها اسکان یابد. مدیریت کوی نیز با این مساله مشکلی نداشت. چون به صورت توافقی و رضایتی بود اما ترم جاری تا اندازه ای این شرایط تغییر کرده بود و دانشجویان نمی توانستند از این ظرفیت استفاده کنند که با رایزنی شورای صنفی قرار شد وضعیت همانند سابق شود و اگر هم قرار است تغییراتی ایجاد شود از مهرماه این تغییرات ایجاد شود.

وی یادآورشد: در حال حاضر مشکل جدی خوابگاه های دانشگاه تهران بحث افزایش ظرفیت است که برای این افزایش ظرفیت هیچ فضاسازی و ظرفیت جدیدی ایجاد نشده است امسال یک ساختمان به ساختمان های سطح شهر اضافه شد و یک سری از مشکلات کوی را جبران کرد .

دبیرشورای صنفی خوابگاه های دانشگاه تهران به شرایط خوابگاه های سطح شهر این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران در 13 مجموعه آپارتمان هایی که بهسازی شده مستقر هستند که واجد شرایط مناسب نیستند.

وی ادامه داد: با توجه به این مساله که این آپارتمان ها کاربری خوابگاهی ندارند، هیچ فضای تفریحی و فرهنگی برای این 13 مجموعه در نظر گرفته نشده است و دانشجویان مجبور هستند برای استفاده از امکانات ورزشی تفریحی به باشگاه مرکزی سطح شهر مراجعه کنند که به علت محدودیت تردد مشکل دارند.

رفیعی افوزد: از این رو با سرپرست دانشگاه صحبت کرده ایم تا بازی‌های ورزشی نظیر دارت و فوتبال دستی برای افزایش نشاط در فضای این خوابگاه‌ها ایجاد شود.

رفیعی افزود: همچنین پیشنهاد داده ایم این 13 مجموعه خوابگاهی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران در یک جا و یک مجتمع تجمیع شود.