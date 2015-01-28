دوست داریم همه دانشگاه ها امام صادقی باشند/ کمک ناچیز دولت به دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر باقری کنی برادر مرحوم آیت الله مهدوی کنی است که پس از درگذشت موسس دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان سرپرست، اداره امور این دانشگاه را بر عهده دارد.

دانشگاه امام صادق (ره) به دلیل دارا بودن رشته های علوم انسانی و اسلامی جزو مهمترین دانشگاه هایی است که از جمله اهداف در نظر گرفته شده برای آن، تربیت فارغ التحصیل عالم و با سواد است.

وقت مصاحبه با آیت الله باقری کنی با همه مشغله هایی که دارد بسیار راحت و در آخرین روز های نیم سال اول تحصیلی دانشجویان این دانشگاه هماهنگ شد. محیط و دفتر ساده سرپرست دانشگاه امام صادق (ع) کمک بسیاری کرد تا فضای مصاحبه و گفتگو با آیت الله محمد باقر باقری کنی صمیمی باشد.

در این مصاحبه در خصوص مسائل مختلف از جمله علوم انسانی، برنامه های آینده دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین تعیین رئیس جدید برای دانشگاه به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در زیر می خوانید:

*هدف از تاسیس دانشگاه امام صادق (ع) چه بوده است؟

هدف از تاسیس دانشگاه امام صادق عليه‌السلام روشن است، اين دانشگاه از نهادهاي برآمده از انقلاب اسلامي ايران است. مؤسسين اين دانشگاه اهداف بلندي داشته‌اند. تربيت انسان‌هاي خدوم و عالم براي نظام اسلامي. هدف دانشگاه تربيت افرادي است كه در عين داشتن تخصصهاي متنوع، يك عالم ديني هم باشند.

* هدف از ترکیب علوم انسانی با اسلامی در این دانشگاه چيست؟

علوم اسلامی منافاتی با علوم انسانی ندارد. آنهایی که علوم انسانی غیراسلامی دارند اشتباه می کنند چراکه اسلام توجه ویژه ای به انسان و مرتبه او در عالم خلقت دارد. اصلا علوم انساني غير اسلامي مفهومی ندارد. همه علوم اسلامي است.

* دانشگاه امام صادق (ع) در حوزه علوم انسانی تا چه حدی خوب عمل کرده که این علوم هم بومی و هم ناظر بر نیازهای کشور باشد؟

خوب عمل کرده و موفق بوده است. بهتر از اين هم مي‌تواند باشد. اگر احکام اسلامی را در هر جایی مراعات کنیم خوب است و جای اسلام خالیست و هر مقداری که کار کرده ایم کم بوده. انسان هرجایی باشد و هر کسی هرجایی که هست و هر شغلی که دارد اگر اسلام را رعایت کند کشور از نظر اخلاقی اقتصادی و سیاسی بهشت می‌شود، اسلام توصیه کرده حتی اگر کافر امانتی به شما داد نباید خیانت کنید و این احکام در هیچ دینی جز اسلام نیست.

اگر همین دشمنان اسلام مانند آمریکا و اسرائیل می توانستند به اسلام ایراد بگیرند حتما این کار را می کردند. صد لشکر جای یک شبهه را برای اینها نمی گیرد، برای همین دست به کشتار مسلمانان می زنند، چراکه نمی‌توانند شبهه ای به اسلام وارد کنند.

* چرا بیشتر داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته تمایل کمی برای رفتن به سمت رشته های علوم انسانی دارند؟

امروزه اکثر افراد درس را برای پیدا کردن پول می خوانند، خوب طبيعتا رشته‌هاي علوم انساني جاذبه‌ كمتري برای این افراد دارد.

* دولت و دستگاه های مربوطه مقصر نيستند؟

اگر در دانشگاه ها حقیقت دین و حقیقت علم به خوبی عرضه شود دانشجو تمایل پیدا می کند که به سمت انتخاب و تحصیل در رشته های علوم انسانی برود. برخی از مسئولان می ترسند در این حوزه کار کنند در حالي كه هرجا که اسلام واقعی رفته و عرضه شده همیشه اول بوده است.

* در حال حاضر شرایط دانشگاه امام صادق برای ترویج رشته های علوم انسانی چگونه است؟

دانشگاه امام صادق (ع) به قدر امكانات خود در اين زمينه فعاليت كرده و موفق هم بوده است. دانشگاه اگر امكانات داشته باشد رشته های دیگری را هم راه اندازی می کند، اما پول دولتی و پول نفت در این دانشگاه نیست.

* یعنی برنامه‌ای برای توسعه شعب دانشگاه در داخل و خارج از کشور دارید که کمبود امکانات مانع آن باشد؟

اگر امکانات باشد ممكن است یك شعبه هم در اصفهان یا مشهد تاسیس كنيم، حتی رشته های پزشکی هم راه اندازی كنيم. اما فعلا چنين برنامه‌ ای نداریم چراکه امكانات این کار نيست.

اولین امکانات پول است، همین الان هیچ شهریه ای از دانشجویان دریافت نمی‌شود، در حالی که در دانشگاه های دیگر يا دولت هزينه مي‌كند يا دانشجو شهریه بالایی پرداخت می کند، اما دانشگاه امام صادق(ع) نه شهریه می‌گیرد و نه دانشجویان این دانشگاه از نظر درسی عقب هستند. گاهی یك دانشگاهی شهریه دریافت نمی‌کند و دانشجوی بی سواد تحویل جامعه می دهد.

* در حال حاضر دولت چقدر به دانشگاه امام صادق(ع) از بودجه آموزش عالی کمک می کند؟

بودجه خاصی از سوی دولت به دانشگاه اختصاص پیدا نمی کند، اگر هم باشد بسيار اندك است كه جوابگوی نيازها نیست، چراکه دانشگاه امام صادق (ع) یک سرمایه دار مهم نداشته، این پیشرفتی هم که حاصل شده به لطف خدا بوده و به لطف خدا مرحوم آقای مهدوی کنی این توسعه و پیشرفت علمی و فرهنگی را برای دانشگاه رقم زدند.

ولی سوال این است که آیا در تهران مثل مرحوم آقای مهدوی کنی كم بود؟ یا نیست؟ اگر هر کدام از آنها دست به کار می شدند می توانستند 100 دانشگاه مانند امام صادق (ع) درست کنند.

نباید اینگونه باشد که دولت همه امکاناتش را معطوف به خودش کند و همه امکانات آنجایی باشد که دولت هست. بعد بقیه از دولت گدایی کنند.

* دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان "دانشگاه اسلامی مرجع" از سوی مرحوم آیت الله مهدوی کنی نام گذاری شده و برای آن چشم اندازی طراحی شده است. چقدر در رسیدن به مرجعیت خوب عمل کرده؟

دانشگاه در تحقق اهداف خود خوب عمل کرده اما جاي این هست که کار بیشتری صورت بگیرد و بايد اقدامات موثر و خوب دانشگاه بهتر از اين و بيشتر از اين بشود.

* در دانشگاه امام صادق (ع) دانشجوی دختر و پسر جدا هستند، این موضوع چقدر در کیفیت آموزش اثر مثبت می گذارد؟

بدون شك جدايي دختر و پسر در كيفيت آموزش مؤثر است. تمركز دانشجو را بر درس بيشتر مي‌كند مضافا اينكه فضاي معنوي محل تحصيل از اين طريق تقويت مي‌شود.

* چقدر در تربیت نیروی کارآمد، متدین و عالم برای نظام جمهوری اسلامی ایران خوب عمل کرده اید؟ با توجه به اینکه برخی از شخصیت ها و مسئولان فعالی در کشور از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) بوده اند؟

اینطور که دانشگاه بخواهد کل کشور را در دست بگیرد، نیست. چنین برنامه ای نداریم. اما دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص تربیت نیروهای کارآمد و عالم و متخصص خوب عمل کرده است و ممکن است در حوزه های مختلف غیر از علوم انسانی هم نیرو تربیت کند.

* فکر می کنید الان در چه حوزه ای از نظر مدیریتی و حضور نیروی کارآمد ضعف داریم؟

ما در حد خودمان و دانشگاه دنبال تعالی و ترقی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم نه کل کشور، ولی دوست داریم کل کشور و کل دانشگاه ها امام صادقی باشند نه اینکه زیر نظر دانشگاه ما باشد.

* بعد از رحلت آیت الله مهدوی کنی آیا در مورد تعیین مدیریت جدید دانشگاه امام صادق (ع) تصمیم جدیدی اتخاذ شده؟

ما سر ریاست دعوایی نداریم. دانشگاه طبق روال خود پيش مي‌رود.

* برنامه جدید برای دانشگاه امام صادق دارید؟

خیر؛ همان برنامه ای که از قبل بوده را ادامه می دهیم. روش آیت الله مهدوی کنی درست بوده و اگر بتوانيم، تکمیلش می کنيم و ادامه می دهيم.

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مصاحبه : مرتضی مصباح راد