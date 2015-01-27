رونق گردشگری در قزوین اقتصاد استان را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر استان صبح سه شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این مراسم اظهارداشت: با توجه به اینكه بیشترین تردد مسافر در ایران در ایام نوروز است ، فرصت مناسبی است كه پتانسیل ها و قابلیت های استان ها معرفی شود.

وی تصریح كرد: در این ایام بیشترین مصرف در حوزه های غذایی و انرژی است و مسئولان باید تمام تلاش خود را در جهت تأمین و عرضه مناسب محصولات غذایی و همچنین سوخت انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد: بحث امنیت غذایی و تأمین امنیت عمومی دو مقوله مهم در بحث گردشگری استان است كه مسئولان مربوطه باید در تحقق آن تلاش كنند.

حبیبی ادامه داد: ستاد سفر استان كار مدیریت و هدایت سفرها را بر عهده دارد اما مسئولان مرتبط در ستاد باید در جهت كنترل قیمت ها در ایام نوروز ۹۴ و همچنین تأمین اقلام و كالاهای اساسی مورد نیاز مردم گام های اساسی بردارند.

وی تأكید كرد: ایمنی محورهای پر تردد استان و پیش بینی سوخت مورد نیاز در شهرها و روستاها باید در برنامه های اصلی مسئولان باشد.