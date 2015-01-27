به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده در حاشیه همایش فولاد در جمع خبرنگاران از اصلاح تعرفه فولاد برای سال آینده خبر داد و گفت: اصلاح تعرفه فولاد در دستور کار قرار دارد و منتظر تصویب نهایی هیات دولت است تا بتوان از ابتدای سال آینده این اقدام را عملیاتی کرد. اصلاح تعرفه فولاد راهکاری جدی برای حمایت از تولید داخل است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اختصاص ارز مبادله ای به واردات ورق‌های فولادی عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی صنایع پایین دستی نیاز به ورق‌های فولادی دارند، سیاست گذاری تعرفه به منظور تامین نیاز آنها صورت گرفته اما واردات در مورد سایر انواع ورق‌های فولادی با تعرفه کنترل می‌شود.