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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

تلفات سنگین طالبان در شمال افغانستان

تلفات سنگین طالبان در شمال افغانستان

در عملیات پنج روزه نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندوز، تلفات سنگینی به مخالفان مسلح دولت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقام های امنیتی ولایت قندوز افغانستان اعلام کردند در عملیات پنج روزه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت، تلفات سنگینی به مخالفان مسلح دولت وارد شده است.

سخنگوی پلیس قندوز اظهار داشت در این عملیات تا کنون حدود ۷۰ شورشی طالب کشته و ۶۵ تن دیگر زخمی شدند.

به گفته وی، تا کنون ۳۰ روستا نیز از وجود مخالفان مسلح دولت در این منطقه پاکسازی شده است.

برخی گزارش ها از کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر از نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها خبر می دهند.

ولایت قندوز افغانستان در شمال این کشور واقع شده و مخالفان مسلح دولت نفوذ زیادی در این منطقه دارند.

در سال جاری عملیات ها و درگیری هایی سنگینی میان طالبان و نیروهای ارتش افغانستان در بخش های مختلف این ولایت رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر گردید.

کد مطلب 2474894

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