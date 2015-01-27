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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶

جمشید کیانی خبر داد:

فعالیت بیش از چهار هزار مبلّغ و طلبه خواهر در فضای مجازی

فعالیت بیش از چهار هزار مبلّغ و طلبه خواهر در فضای مجازی

اصفهان–مسئول پشتیبانی سامانه کوثر گفت:دفتر فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران،تعداد مبلّغان و طلاب خواهر وبلاگ نویس به بیش از ۴ هزارنفر رسید که ماهانه بیش از ۴میلیون از این وبلاگ‌ها بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشید کیانی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ورود خواهران طلبه به فضای مجازی در جامعه کنونی امری ضروری است، اظهار داشت: این در حالی است که خوشبختانه استقبال خوبی از سوی خواهران طلبه از این طرح اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه تعداد وبلاگ نویس‌ها نسبت به سال گذشته ۳ برابر رشد داشته که در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: این سامانه به عنوان بزرگترین منبع تولید و گسترش محتوای دینی و پاسخگویی به شبهات در فضای مجازی در حال فعالیت و پشتیبانی است.

مسئول پشتیبانی سامانه کوثر با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی دفتر فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۷ کارگاه آموزش وبلاگ نویسی در ۱۵ استان برگزار شده که یک هزار و ۵۰۰ نفر از طلاب، اساتید و کادر حوزه‌های علمیه خوهران با شیوه ارائه محتوا در فضای مجازی و اصول وبلاگ‌نویسی آشنا شده‌اند.

وی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال جاری این کارگاه‌ها در سایر استان‌های کشور نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2474901

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