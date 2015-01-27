مردم قدردان علما و روحانیون تاثیرگذار استان قزوین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اعضای دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی صبح سه شنبه به همراه جمعی از اساتید این دانشگاه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام سید فتاح مرتضوی در این دیدار اظهارداشت: حضرتعالی در این استان منشا خدمات تاثیر گزاری در تمام عرصه ها بوده اید و زحمات و تلاش های ارزشمند شما در این شهر برای مردم و علما و روحانیون ماندگار و فراموش نشدنی است.

وی خاطرنشان کرد: هیچگاه مردم قزوین به خصوص علما وروحانیون در رابطه با محوریتی که حضرتعالی چه پیش از انقلاب وچه بعد از انقلاب در این استان داشته اید و مبارزات شما در رژیم پهلوی در اذهان باقی مانده و فراموش نخواهد شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان به فرا رسیدن ایام دهه مبارکه فجر اشاره و بیان کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون شهدای والامقام ما بود که امروز ایران اسلامی با اقتدار و در کمال امنیت و آسایش در دنیا زبانزد است که باید شکر گزار آن باشیم.

حجت الاسلام مرتضوی ضمن محکوم کردن اهانت به مقدسات دین اسلام به خصوص ساحت نبی مکرم حضرت محمد (ص) تصریح کرد: این اهانت نشان دهنده عمق دشمنی جهان غرب نسبت به اسلام بوده و شناختی که از روال سیاسی آن و ایده واندیشه آنها داریم این اهانت هیچگاه پایان نخواهد یافت وادامه خواهد داشت.

این مسئول یادآور شد: دشمنان دین اسلام و قران اسلام را مانع منافع خود می بینند و همین امر مسلمانان سراسر دنیا در اعتراض به این اهانت بی شرمانه نفرت وانزجار خود را به جهان غرب بویژه کشور فرانسه نشان دادند.

سپس آیت الله هادی باریک بین امام جمعه قزوین هم از تلاش های اساتید و اعضای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی به خصوص از تلاش های ماندگار وتاثیرگزار حجت الاسلام لشگری امام جمعه موقت فقید استان و مسئول نهاد نمایندگی در این دانشگاه تجلیل و یاد و خاطره این عالم برجسته را گرامی داشت.