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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

اخراج ۴۳ نظامی اسرائیلی به دلیل انتشار جنایات رژیم صهیونیستی

اخراج ۴۳ نظامی اسرائیلی به دلیل انتشار جنایات رژیم صهیونیستی

۴۳ سرباز ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل انتشار جنایات این رژیم اخراج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، ارتش رژیم صهیونیستی ۴۳ نفر از سربازان ذخیره خود را که در یگان اطلاعات نظامی فعال بودند، اخراج کرد.

این اقدام به این دلیل صورت گرفت که سربازان مذکور درباره جنایات ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار می دادند.

سربازان اخراج شده متعلق به یگان اطلاعاتی ۸۲۰۰ بودند و در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی بدون انتشار اسامی خود نامه ای در مطبوعات منتشر و اعلام کردند حاضر نیستند لباس ارتش اسرائیل را به تن کنند زیرا نمی خواهند شریک جنایات این رژیم علیه فلسطینی ها باشند.

سربازان اخراجی این نامه را در اختیار «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و فرماندهان بلندپایه ارتش این رژیم قرار دادند و اعلام کردند دیگر قادر به خدمت در یگان اطلاعاتی ۸۲۰۰ نیستند.

کد مطلب 2474907
سمیه خمارباقی

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