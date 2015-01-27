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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶

تردید نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال برای بازگشت به گلف

تردید نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال برای بازگشت به گلف

فریده شجاعی نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال برای حضور در فدراسیون گلف و شرکت در انتخابات این فدراسیون، مردد است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی که چند ماه پیش و در یکی از جلسات مجمع فدراسیون فوتبال از سمت نایب رئیسی بانوان فدراسیون برکنار شد، قصد ادامه همکاری با این فدراسیون را به عنوان مشاور ندارد. یکی از برنامه‌های شجاعی، حضور در انتخابات ریاست فدراسیون گلف است ولی وی هنوز برای حضور در این انتخابات به جمعبندی نرسیده.

شجاعی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: هنوز به این نتیجه نرسیده‌ام که در انتخابات فدراسیون گلف شرکت کنم. نمی‌دانم آیا اگر در این انتخابات شرکت کنم، حمایت می‌شوم یا نه. من 10 سال در فدراسیون گلف بوده‌ام و تمام زیر و بم این ورزش را می‌دانم.

کد مطلب 2474909

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