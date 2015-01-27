سقوط مجدد "روبل" و تقویت "پوند"

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، به دلیل بالا گرفتن درگیری ها در اکراین شرقی و اظهار نظر مقامات غربی برای اعمال اقدامات تنبیهی بیشتر علیه روسیه، پول این کشور بار دیگر بیش از ۳ درصد از ارزش خود را در چند روز اخیر از دست داد.

در همین حال پول روسیه در روز دوشنبه در مقابل دلار آمریکا ۶۵.۸ درصد کاهش یافت این در حالی است که در روزهای آغازین هفته این رقم ۶۳.۷ درصد گزارش شده بود.

همچنین پوند انگلیس برای اولین بار در چهار روز اخیر در مقابل دلار امریکا تقویت شد و با افزایش ۰.۲ درصدی در مقابل دلار روبرو بود.

بر پایه این گزارش یکی از دلایل کلیدی بالارفتن ارزش پوند در مقابل دلار امریکا، اظهار نظر مسئولان بانک مرکزی انگلیس مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره بانکی، زودتر از انتظار سرمایه گذاران در صورت بهبود وضعیت اقتصاد جهانی است.