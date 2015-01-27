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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳

با حکم فرهادی ؛

سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شد

سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شد

با صدور حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهادی با صدور حکمی دکتر ناصر مهرشاد را به سرپرستی دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب کرد.

وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر خلیل خلیلی رئیس سابق دانشگاه  صنعتی بیرجند در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد

دکتر ناصر مهرشاد دارای درجه دکتری و دانشیار مهندسی پزشکی و بیوالکترونیک و  عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند است و از سوابق اجرایی وی می توان به  تصدی مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند و معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی بیرجند اشاره کرد.

کد مطلب 2474926
زهرا سیفی

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