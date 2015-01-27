سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهادی با صدور حکمی دکتر ناصر مهرشاد را به سرپرستی دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب کرد.

وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر خلیل خلیلی رئیس سابق دانشگاه صنعتی بیرجند در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر ناصر مهرشاد دارای درجه دکتری و دانشیار مهندسی پزشکی و بیوالکترونیک و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند است و از سوابق اجرایی وی می توان به تصدی مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند و معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی بیرجند اشاره کرد.