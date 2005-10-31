به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمود ملاباشي" معاون دانشجويي وزارت علوم طي حكمي دكتر "حسن مسلمي نائيني" را به سمت مدير كل امور دانشجويان داخل منصوب كرد.
پيش از اين دكتر علي محدث مدير كلي امور دانشجويان داخل كشور وزارت علوم را بر عهده داشت.
مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سوي معاونت دانشجويي وزارت علوم منصوب شد.
به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمود ملاباشي" معاون دانشجويي وزارت علوم طي حكمي دكتر "حسن مسلمي نائيني" را به سمت مدير كل امور دانشجويان داخل منصوب كرد.
پيش از اين دكتر علي محدث مدير كلي امور دانشجويان داخل كشور وزارت علوم را بر عهده داشت.
نظر شما