ارسال ۳۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش ملی سبک زندگی اهل بیت(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نجف لک زایی قبل از ظهر سه شنبه در نشست رسانه ای همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع) که در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: همایش مشترکی از سوی مجمع جهانی اهل بیت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی با عنوان سبک زندگی اهل بیت( ع) برنامه ریزی شد که این موضوع ذیل فرهنگ است .

وی با اشاره به تاکید رهبری به موضوع سبک زندگی، ادامه داد: دو ویژگی را لحاظ کردیم ، به نظر می رسید که در بخش نخبگی خلأ وجود دارد؛ یعنی بحث سبک زندگی باید بعنوان یک امری مطرح شود که همه جهانیان را در بگیرد و با نگرش فرا ملی ارائه شود و مقید مرزهای داخلی نباشد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: ویژگی دوم این همایش این باشد که سبک زندگی که ارائه می کنیم حجیت داشته باشد و معتبر باشد و با اشکالات کمتری روبه رو شود.

حجت الاسلام لک زایی بیان کرد: اهل بیت الگوهای اسلامی و دینی هستند و مورد توجه دینداران عالم هستند و زندگی آن ها مبتنی بر عقلانیت، عدالت و انسانیت بوده یک جنبه فراملی نیز دارد.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید برجسته و هفت هدف برای آن تعریف شد، گفت : هدف اول توصیف و تبیین ابعاد فردی و اجتماعی سبک زندگی اهل بیت(ع) و هدف دوم همایش تلاش برای ترویج سبک زندگی آنان در سطوح منطقه ای، ملی و جهانی است.

معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت خاطر نشان کرد: هدف سوم همایش ارائه راهبردها و راهکارهای برآمده از سبک زندگی اهل بیت(ع) برای حل برخی از بحران های کنونی انسان معاصر و هدف چهارم همایش ایجاد زمینه همدلی و همکاری میان فرق و مذاهب اسلامی در پیروی از زندگی پیامبر(ص) است .

حجت الاسلام لک زایی عنوان کرد: هدف پنجم این همایش نقد و بررسی و آسیب شناسی آثار موجود درباره سبک و سیره اهل بیت، هدف ششم همایش فراهم سازی پژوهش های علمی در ابعاد ناشناخته سبک و سیره اهل بیت و هدف آخر همایش سبک زندگی اهل بیت (ع) الهام گیری از اندیشه اهل بیت در جامعه سازی و ایجاد تمدن نوین اسلامی که مورد تاکید رهبری است .

۴۶ مقاله به تایید نهایی هیئت داوران همایش سبک زندگی اهل بیت (ع) رسید

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه ۵۰ مقاله از سوی خانم ها به دبیرخانه همایش رسید، تصریح کرد: این همایش در روز پنج شنبه ۹ بهمن در مرکز همایش های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

حجت الاسلام لک زایی گفت : ۴۷۰ چکیده مقاله به تایید کمیته ملی همایش سبک زندگی اهل بیت (ع) رسیده است و ۳۲۰ مقاله به دبیرخانه رسید که ۴۶ مقاله به تایید نهایی هیئت داوران رسید .

وی ادامه داد: مقالات رسیده به دبیرخانه همایش سبک زندگی اهل بیت (ع) فرآیند اصلاح و بازبینی داشتند، منشورات این همایش ۱۷ مجلد هست که پنج جلد مجلات مربوط به ویژه نامه همایش، ۴ جلد داستانک و یک جلد چکیده مقاله و دو جلد مقالات علمی پژوهشی خواهیم داشت.

معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت بیان کرد: ۳ پایان نامه به دبیرخانه همایش رسید که یک پایان نامه مورد تایید قرار گرفت، در روز همایش از منشورات همایش رونمایی خواهد شد .

حجت الاسلام لک زایی ادامه داد: سخنران ویژه همایش آیت الله ری شهری هستند و بعد از پایان همایش ۴ کمیسیون تخصصی تشکیل خواهد شد، که مقالاتی که ارائه شده نقد و بررسی می شوند که در هر کمیسیون سه مقاله قرائت شود .

وی در پایان خاطر نشان کرد: در اختتامیه از برگزیدگان همایش خانواده بین الملل اسلام و همایش سبک زندگی اهل بیت(ع) تقدیر می شود و آثار مربوط به همایش رونمایی خواهد شد؛ بخش بین الملل همایش در ابتدا هم مطرح شده و یکی از اهداف اصلی همایش است که در آینده اجرایی خواهد شد.