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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

چهار اثر داستانی تازه نشر نگاه رونمایی می‌شود

چهار اثر داستانی تازه نشر نگاه رونمایی می‌شود

نشر نگاه چهار اثر داستانی تازه منتشر شده توسط خود را رونمایی می‌‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی چهار کتاب داستانی از نویسندگان جوان ایرانی که به تازگی از سوی نشر نگاه منتشر شده است با حضور منتقدان و اهالی ادبیات برگزار می‌شود.

این چهار اثر داستانی  به تازگی در ادامه انتشار آثار داستانی فارسی و معرفی نویسندگان جوان، این هفته منتشر و وارد بازار شده است.

مجموعه داستان «در دهان اژدها» نوشته محمدرضا زمانی، مجموعه داستان «سمفونی سه‌شنبه ها» نوشته افسانه احمدی و دو رمان با نام‌های «انجمن علف ها» از شهناز فریور و «گورچین» نوشته شهره احدیت. عناوین این آثار را تشکیل می‌دهد.

این چهار اثر روز پنجشنبه ۹ بهمن ۹۳ با حضور حسن محمودی، محمدحسن شهسواری، فرشته احمدی و نویسندگان آثار، همچنین مسئولان انتشارات نگاه و ثالث رونمایی می شوند.

این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور علاقه‌مندان ادبیات در کافه کتابفروشی ثالث واقع در خیابان کریمخان زند، بین خیابان‌های ماهشهر و ایرانشهر برگزار خواهد شد

کد مطلب 2474935
حمید نورشمسی

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