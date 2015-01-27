به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی چهار کتاب داستانی از نویسندگان جوان ایرانی که به تازگی از سوی نشر نگاه منتشر شده است با حضور منتقدان و اهالی ادبیات برگزار می‌شود.

این چهار اثر داستانی به تازگی در ادامه انتشار آثار داستانی فارسی و معرفی نویسندگان جوان، این هفته منتشر و وارد بازار شده است.

مجموعه داستان «در دهان اژدها» نوشته محمدرضا زمانی، مجموعه داستان «سمفونی سه‌شنبه ها» نوشته افسانه احمدی و دو رمان با نام‌های «انجمن علف ها» از شهناز فریور و «گورچین» نوشته شهره احدیت. عناوین این آثار را تشکیل می‌دهد.

این چهار اثر روز پنجشنبه ۹ بهمن ۹۳ با حضور حسن محمودی، محمدحسن شهسواری، فرشته احمدی و نویسندگان آثار، همچنین مسئولان انتشارات نگاه و ثالث رونمایی می شوند.

این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور علاقه‌مندان ادبیات در کافه کتابفروشی ثالث واقع در خیابان کریمخان زند، بین خیابان‌های ماهشهر و ایرانشهر برگزار خواهد شد