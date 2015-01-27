برگزاری نمایشگاه انفرادی خط - نقاشی با دو تکنیک متفاوت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی پیمان پیروی با نمایش 48 اثر خط - نقاشی برپا می شود. این آثار که با دو تکنیک اکریلیک روی بوم و اکریلیک روی مقوا خلق شده اند، در ابعاد کوچک و بزرگ به نمایش گذاشته می شود.

کوچکترین اثر این نمایشگاه 25 در 25 و بزرگترین اثر نمایشگاه 100 در 150 است.

پیمان پیروی در دو دوره متوالی در سال های 1999 و 1998 در جشنواره البرده امارات که به صورت بین المللی در میان کشورهای اسلامی برگزار می شود به عنوان هنرمند برگزیده شناخته شد و از کسب رتبه های داخلی وی می توان به عنوان برگزیده در دو دوره جشنواره «باغ بسم الله» و دو دوره جشنواره «قلم» اشاره کرد.

این نمایشگاه تا 15 بهمن ماه در گالری «پنجره» دایر است و علاقمندان می‌توانند ساعت 16 تا 20 هر روز از این نمایشگاه واقع در ظفر،خیابان فرید افشار، انتهای کوچه بابک شرقی، بن بست بابک، پلاک ۲۹ طبقه دوم دیدن کنند.