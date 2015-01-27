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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

فتاحی به مهر خبر داد:

افزایش ۱۱ درصدی پروازهای خارجی به جزیره کیش

افزایش ۱۱ درصدی پروازهای خارجی به جزیره کیش

کیش - مدیرکل فرودگاه بین المللی جزیره کیش از افزایش ۱۱ درصدی پرواز های خارجی به جزیره کیش خبر داد.

کورش فتاحی در گفتگو با مهر بیان داشت: طبق بررسی آمارهای پروازهای خارجی در مقایسه با آمارهای موجود در ۱۰ ماهه سال های ۹۲ و ۹۳ پروازهای خارجی اعم از ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش ۱۱ درصد رشد داشته است.

وی به پروازهای داخلی اشاره کرد و افزود: پرواز های داخلی فرودگاه بین المللی کیش با رشد یک درصد و افزایش مسافر نسبت به سال گذشته روبرو شد که این آمارها رو به افزایش است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش تصریح کرد: مسیر های خارجی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش کشورهای ترکیه، دوبی، ابوظبی، عراق، استانبول از جمله مقاصد خارجی است که توسط شرکت های هواپیمایی از جزیره کیش انجام می شود و برنامه ریزی های بعدی جهت مسیرهای جدید نیز در دست اقدام است.

کد مطلب 2474940

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    نظرات

    • علیرضا سروی ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
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      بهترین کار ورود کالاهای مرغوب و کارهای برند برای توریست وورود ارز وساماندهی درست است و باید جلوی ورود کارهای معیوب وبی گیفیت گرفته شود

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