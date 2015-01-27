افزایش ۱۱ درصدی پروازهای خارجی به جزیره کیش

کورش فتاحی در گفتگو با مهر بیان داشت: طبق بررسی آمارهای پروازهای خارجی در مقایسه با آمارهای موجود در ۱۰ ماهه سال های ۹۲ و ۹۳ پروازهای خارجی اعم از ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش ۱۱ درصد رشد داشته است.

وی به پروازهای داخلی اشاره کرد و افزود: پرواز های داخلی فرودگاه بین المللی کیش با رشد یک درصد و افزایش مسافر نسبت به سال گذشته روبرو شد که این آمارها رو به افزایش است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش تصریح کرد: مسیر های خارجی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش کشورهای ترکیه، دوبی، ابوظبی، عراق، استانبول از جمله مقاصد خارجی است که توسط شرکت های هواپیمایی از جزیره کیش انجام می شود و برنامه ریزی های بعدی جهت مسیرهای جدید نیز در دست اقدام است.