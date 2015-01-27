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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

خدمتگزار به مهر خبر داد:

۱۱۷ هزار تن کالا از بندرامیرآباد صادر شد

۱۱۷ هزار تن کالا از بندرامیرآباد صادر شد

امیرآباد - مدیربنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: امسال بیش از ۱۱۷ هزار تن انواع کالا از بندرامیرآباد صادر شد.

علی خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به حجم عملیات مواد نفتی در اداره بندر و دریانوردی نکاء،   تخلیه انواع مشتقّات نفتی در این بندر طی ده ماهه سال جاری از ۱۰۴ هزار تن در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۱۱۷ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسید و از ۱۲ درصد رشد یافت.

خدمتگزار با اشاره به بندر نکا به عنوان تنها  پایانه نفتی شمال کشور خاطر نشان کرد : با توجه به روند نزولی تخلیه مواد نفتی این بندر در طی پنج سال گذشته (۸۸ تا ۹۲) در سال جاری شاهد روند صعودی حجم عملیات در این بندر بودیم.

وی گفت: به طوری که  با بررسی آمار عملیات ۶ ماهه اخیر  این بندر(از ابتدای داد تا پایان دی ماه سال جاری) نسبت به مشابه سال گذشته ۲۶۵ درصد رشد داشته است و از ۱۷ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته به ۶۲ هزار تن در سال جاری رسید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد؛ در بندر نکا کلیه خدمات دریایی به صورت مستقل و مطابق با وظایف و اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی و در چارچوب کنوانسیون های بین المللی دریانوردی انجام می پذیرد.

کد مطلب 2474941

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