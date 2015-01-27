مصطفی ده پهلوان در پاسخ به احتمال تغییر کاربری موزه کمال‌الملک با اتمام قرارداد دانشگاه تهران و سازمان زیباسازی به خبرنگار مهر گفت: قرارداد ما با سازمان زیباسازی درباره موزه کمال الملک دو ساله بوده است.

وی افزود: با این حال دانشگاه تهران همچنان راغب است که موزه مکتب کمال الملک در باغ نگارستان به کار خود ادامه دهد چرا که با موضوع مفاخر که مدنظر ماست همخوانی دارد. حتی شاگردان نسل اول و دوم کمال الملک نیز مانند محسن مقدم و اشتیانی در دانشگاه تهران آن زمان فعالیت می‌کردند. منتها باید شرایط موزه ای در این مکان فراهم شود.

معاون امور موزه‌های اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران توضیح داد: اکنون تابلوهای نقاشی کمال الملک و برخی دیگر از تابلوها که حساسیت بیشتری دارند، در راهروی موزه به نمایش گذاشته شده است و ما برای حفاظت از آنها در برابر تعداد زیاد بازدیدکنندگان و یا آلودگی، آنها را در قاب قرار داده ایم از سوی دیگر سنسورهای به کار رفته شده در موزه نیز چندان استاندارد نیستند و ما تنها توانستیم برای رفع منظر بصری نامناسبی که به وجود آورده بودند، آنها را در قاب های منبت کاری شده قرار دهیم.

وی ادامه داد: ایجاد شرایط موزه‌ای در یک ساختمان تازه تاسیس با ایجاد موزه در یک بنای تاریخی شرایط بسیار متفاوتی دارد. که می‌بایست سازمان زیباسازی در این باره بیشتر همت کند.