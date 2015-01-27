شهرک صنفی در بابلسر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهرعلی اسد صبح سه شنبه در اجلاس اتاق اصناف شهرستان بابیان اینکه رضایتمندی مردم امری لازم است، اظهار کرد: اصناف در تنظیم و مدیریت بازار و اقتصاد جامعه نقش اساسی و محوری دارند.

وی با اشاره به در پیش بودن سی و شش، مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: اصناف و بازاریان نقش مهمی را در دوران انقلاب ایفا کردند و امسال با توجه به شرایط حساس فعلی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و مراسمات ایام مبارک دهه فجر باردیگر آگاهی و بصیرت خود را با حضور حداکثری به همه دنیا نشان خواهند داد.

وی با اشاره به تحریم‌های دشمن علیه نظام اسلامی خاطرنشان کرد: در میدان جنگ اقتصادی نقش بازاریان و اصناف بسیار حایز اهمیت است تا با کمک مسئولان و اصناف بتوان بر شرایط سخت پیروز شد.

اسد نزدیک شدن به زمان پایان سال و فصل مسافر اشاره کرد و افزود: قطعاً یکی از جاه های با اهمیت و مهم آرامش در بازار برای مردم است و باید شرایط را برای حضور گردشگران و مسافران در شهرستان فراهم کنیم.

وی افزود: ساماندهی بازار و تلاش برای رضایتمندی مردم امری لازم است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید نسبت به بهبود وضعیت عرضه اقلام ضروری و همچنین نظارت بر قیمت ها نظارت کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بابلسر نقش آموزش را در تعالی شهرستان مهم دانست و گفت: اصناف برای رشد و توسعه شهرستان نقش مهم و بسزایی را ایفا می كنند و اتاق اصناف باید آموزش های لازم را برای صنوف مختلف در دستور کار خود قرار دهد.