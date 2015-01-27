به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، "عبدالله البدری" گفت، اگر در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری نشود، شاهد قیمت بیش از ۲۰۰ دلار هم برای آن خواهیم بود. البته وی به زمان مشخصی اشاره نکرد. همچین به دنبال اظهارنظر "عبدالله البدری" نفت وست تگزارس ایترمیدیت، کاهش ۲.۷ درصدی خود را جبران کرد.

دبیرکل اوپک به کاهش ۴۶ درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی اشاره کرد و افزود: کشورهای عضو سازمان اوپک در پاسخ به تولید نفت "شیل" آمریکا، تولید خود را کاهش نداند و عرضه بر تقاضا پیشی گرفت.

در همین حال بیش از این آژانس انرژی بین الملل گفته بود که قیمت فعلی نفت می تواند عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری در تمامی بخش های انرژی باشد.

برپایه این گزارش، قمیت نفت وست تگزاس اینترمیدیت با افزایش ۱۱ سنتی برای تحویل در ماه مارس به رقم ۴۵.۲۶ دلار در هر بشکه معامله شد و قیمت نفت برنت با ۰.۳ درصد افزایش به رقم ۴۸.۳۰ دلار در هر بشکه رسید.