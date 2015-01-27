هوای پایتخت ناسالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت آلاینده های دی اکسید گوگرد، ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون و ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها از حد مجاز فراتر بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه پارک سلامت روی عدد ۱۵۸ ایستاده و این منطقه آلوده ترین منطقه پایتخت است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی نیمه ابری در بعد از ظهر ابری اوایل شب همراه با بارش پراکنده و وزش باد و در ارتفاعات بارش برف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط ناسالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.