مجله مهر - کیوان ابراهیمی: آن طور که این کاربر در سایت »IFixIt« شرح داده، لپ تاپش از یک سال پیش، بیش از حد داغ می‌کرده و دمای مدارات داخلی آن تا ۱۰۲ درجه سانتیگراد رسیده است. او راههای فراوانی را برای حل این مشکل بکار گرفته، مثلا با هوای فشرده داخل لپ تاپ را تمیز کرده، پایه و کول پد برای آن خریده و همینطور از نرم افزارهای خاصی جهت سریعتر کردن سرعت فن های لپ تاپ استفاده نموده، اما هیچ کدام از این کارها تاثیر به سزایی در حل مشکل نداشته اند.

بعد از این تلاش ها و در یک روز کابوس وار، لپ تاپ در حین کار خاموش شده و بدون بروز کوچکترین علامت حیاتی، به خواب عمیقی فرو رفته است. احتمالا رسیدن دمای مدارات داخلی در حدی که می توانسته آب را به جوش آورد، منجر به خرابی آن ها شده است. با مراجعه به یک تعمیرکار، علت دقیق خرابی، خم شدن بیش از حد برد اصلی لپ تاپ به علت حرارت زیاد و باز شدن اتصالات لحیم کاری شده برد تشخیص داده می شود.

از آنجایی که لحیم کاری مجدد مدارات ظریف و حساس مک بوک عملا کاری پر هزینه و مستلزم صرف وقت چند هفته ای است و صاحب لپ تاپ نمی‌توانسته چنین هزینه و وقتی را متحمل شود، به دنبال ایده ای دیگر می رود.

او برد اصلی لپ تاپ ۹۰۰ دلاری اش را به مدت چند دقیقه داخل فری با دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد حرارت قرار می دهد تا لحیم ها ذوب شده و به جریان بیافتند تا اتصالات الکتریکی دوباره برقرار شوند. در کمال ناباوری این کار جواب داد و مک‌بوک این فرد به کار افتاد. جالب تر اینکه این راه حل شانسی و تصادفی نبوده و ۸ ماه بعد از این ماجرا که لپ تاپ دوباره به دلیل مشابهی از کار می افتد، مجددا داخل فر رفته و زنده شده است! این کاربر برای انتقال حرارتی بهتر، چندین سوراخ ریز در زیر بدنه لپ‌تاپ ایجاد کرد تا تهویه گرمای درون برد بهتر صورت گیرد!