به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است: آخرين جمعه ماه مبارك رمضان امسال شاهد حضور پرشور و كوبنده اقشار مختلف مردم ايران در تظاهرات و راهپيمايي روز جهاني قدس بود كه طي آن ملت آگاه و متعهد ايران با تزكيه نفس در صفوف فشرده و دشمن شكن خود، اقدامات جنايتكارانه و ضدانساني رژيم صهيونيستي عليه مردم مطلوم فلسطين را محكوم و مراتب حمايت قاطع خود را از انتفاضه مسجد الاقصي و مبارزات ضد صهونيستي مردم فلسطين اعلام كردند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن تاكيد بر بازتاب هاي مثبت و موثر راهپيمايي باشكوه روز جهاني قدس در افكار عمومي و رسانه هاي جمعي در نقاط مختلف جهان، يادآور شده است كه شعور انقلابي و اراده قاطع مردم شريف ايران براي ايستادگي در مقابل زور، ظلم و تجاوز و حمايت از حق و عدالت، موجب حضور ستودني آنان در راهپيمايي روز جهاني قدس شد و اميد مي رود ادامه اين حضور و حمايت در كنار تداوم مبارزات قهرمانانه فلسطينيان مسلمان، زمينه ساز رهايي قدس شريف و تشكيل حكومت مستقل فلسطيني شود و جمهوري اسلامي ايران نيز با اقتدار به سوي آرمان ها و اهداف والا و مقدس خود حركت نمايد.

در پايان اين اطلاعيه آمده است: راهپيمايي باشكوه روز جهاني قدس امسال به روايت تصوير در سايت شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي به آدرس www.fajr.ir انعكاس يافته كه از كليه علاقه مندان دعوت مي شود عكس هاي مربوط به اين مراسم باشكوه را در اين سايت مشاهده نمايند.