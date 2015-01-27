۳۰ مجتمع آبرسانی روستایی در هرمزگان در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفار هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور در نشستی با قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر لزوم طراحی برنامه های جدید در حوزه آب روستایی عنوان کرد: آمارها نشان می دهد که بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است که در این زمینه باید به صورت جدی برنامه ای تدوین و در تمامی سطح کشور اجرایی شود.

وی ادامه داد: استان هرمزگان با دارا بودن ۵۰ درصد جمعیت روستایی و با توجه به منطقه جغرافیایی که در آن قرار گرفته همچنین شرایط آب و هوایی؛ با مشکلاتی در زمینه تامین آب روستایی رو به رو است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان تاکید کرد: آب و فاضلاب روستایی هرمزگان با استفاده از ۹۰۰ کیلومتر طول دریای عمان و خلیج فارس در شرق و غرب هرمزگان تامین بخش بزرگی از آب روستایی هرمزگان را بر عهده دارد.

حمزه پور تصریح کرد: دریای عمان و خلیج فارس به عنوان یک منبع پایدار تامین آب شرین به وسیله آبشیرینکن ها تاکنون توانسته برخی از این مشکلات را رفع کند اما این امکان برای تمامی روستاها وجود ندارد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: ۳۰ مجتمع ابرسانی روستایی در هرمزگان در دست اجرا است اعتبار برآورد شده برای اتمام این پروژه ها ۳۰۰۰ میلیارد ریال است.

در ادامه این نشست ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو باتاکید بر اطلاع رسانی و نظم مدیریت مصرف آب عنوان کرد: بحران کمبود آب را باید با اطلاع رسانی به عنوان یک مشکل جمعی اعلام کنیم و برای رسیدن به هدف کاهش میزان مصرف راهکارهای تشویقی در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: در راستای مدیریت مصرف و کاهش آن، بهبود شبکه ها، تعمیر و مرمت، توزیع و ترویج شیر آلات و تجهیزات کاهنده عامل بسیار مهمی در دستیابی به این هدف است.

قائم مقام وزیر نیرو در پایان تصریح کرد: کمبود آب و تبع آن کاهش میزان مصرف یکی از اصلی ترین برنامه های مدیران شرکت های آب و فاضلاب باید باشد همچنین اطلاع رسانی و اگاهی بخشی نیز در این برنامه ها باید گنجانده شود.