جذب بیش از ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای معلولان نخاعی در قم

رضا سلیقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن ضایعه نخاعی استان قم به عنوان یکی از انجمنهای ضایعات نخاعی کشور با همکاری معلولان نخاعی، فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: از جمله فعالیتهای انجمن شامل برگزاری جلسات در فواصل زمانی معین برای ارتقای سطح آگاهی افراد نخاعی و خانوادهها، همایش و گردهمایی و دعوت از پزشک، فیزیوتراب، کار درمانگر و مددکاران در جهت راهنمایی افراد نخاعی، برگزاری اردوهای تفریحی، جمع آوری مواد غذایی، پوشاک و اقلام مصرفی ضروری، تهیه و توزیع لوازم بهداشتی میشود.
مدیرکل بهزیستی استان قم عنوان کرد: بیش از ۴۰۰ میلیون ریال هزینه خرید لوازم بهداشتی ویژه معلولان ضایعه نخاعی جذب شده است که این وسایل در محل انجمن ضایعه نخاعی استان بین ۳۹۰ نفر معلول توزیع میشود.
وی بیان کرد: شهروندان میتوانند به این قشر از جامعه که نیازمند کمکهای مالی و تهیه لوازم بهداشتی هستند کمک کنند.
سلیقه ادامه داد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و تبادل نظر میتوانند به دفتر انجمن ضایعه نخاعی استان با شماره ۳۷۷۰۵۵۵۴ تماس حاصل فرمایند.
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