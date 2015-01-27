سلسله نشست های مهدویت در منطقه سه شهرداری مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست های مهدویت با تدبیر شورای اجتماعی محله «دروی» و در راستای احیای سبک زندگی اسلامی و ایرانی با حضور جمع کثیری از نوجوانان و جوانان منطقه سه شهرداری مشهد برگزار شد.

شهردار منطقه سه مشهد در حاشیه برپایی این نشست ها در گفتگو با مهر اظهار کرد: اجرای نقش کودکان درجامعه مهدوی کودکان ویژه دختران و پسران ۷ تا ۱۲ سال، نقش نوجوانان و جوانان در جامعه مهدوی، فرهنگ شهادت در جامعه مهدوی، نقش زنان و والدین در جامعه مهدوی از جمله برنامه‌های متنوعی است که در این نشست ها دنبال می شود.

علی یوسف زاده همچنین با اشاره به نقش موثر شوراهای اجتماعی محلات در مناسبت‌های مختلف گفت: از ظرفیت شوراهای اجتماعی محلات نیز جهت برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم استفاده می کنیم.

وی بیان داشت: این نشست ها جمعه های هر هفته بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد پیامبر(ص) واقع در رسالت ۵۵ تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ مهدویت ناب ترین فرهنگ برای رسیدن به جامعه آرمانی در دین اسلام است اظهار کرد: مسئولان و متولیان امور دینی و اسلامی باید برای نشر و گسترش فرهنگ مهدویت در بین اقشار جوان جامعه همت کنند.