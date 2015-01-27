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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

فیلم/ عبور نفس‌گیر سیارکی خطرناک از کنار زمین

فیلم/ عبور نفس‌گیر سیارکی خطرناک از کنار زمین

شب گذشته مورخ ۲۶ ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی، سیارکی به قطر 500 متر از فاصله 1.2 میلیون کیلومتری زمین عبور کرد تا این عبور تبدیل به یکی از مهمترین حوادث تا سال 2027 میلادی شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا فیلم نفس گیری از عبور سیارک فضایی 2004 BL86  از کنار زمین را منتشر کرده که قابل توجه است. دانشمندان اعلام کرده بودند که عبور این سیارک از کنار زمین تهدیدی برای این سیاره محسوب نمی شود با این حال از این رویداد به عنوان فرصتی استثنایی برای بررسی هر چه دقیق تر سیارک هایی یاد می شود که هر از گاهی از نزدیکی زمین عبور می کنند.

کد مطلب 2474971

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