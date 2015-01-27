به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا فیلم نفس گیری از عبور سیارک فضایی 2004 BL86 از کنار زمین را منتشر کرده که قابل توجه است. دانشمندان اعلام کرده بودند که عبور این سیارک از کنار زمین تهدیدی برای این سیاره محسوب نمی شود با این حال از این رویداد به عنوان فرصتی استثنایی برای بررسی هر چه دقیق تر سیارک هایی یاد می شود که هر از گاهی از نزدیکی زمین عبور می کنند.