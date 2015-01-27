مراجعه روزانه ۲۴ هزار بیمار تهرانی به پزشکان عمومی و متخصص

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی خسروانی مقدم اظهار داشت : در مجموع ۱۱ بیمارستان ، دو دی کلینیک و ۲۵ مرکز درمانی سرپایی تابعه اداره کل درمان تامین اجتماعی در سطح استان تهران است که تعداد تختهای فعال مراکز درمانی ۱۸۰۰ تخت بستری بوده و همچنین ۱۶۶ تخت ویژه اعم از ۷۸ تخت سی سی یو ، ۴۷ تخت آی سی یو و ۱۶ تخت ان آی سی یو در سطح مراکز درمانی تابعه این اداره کل نیز فعال است .

وی با بیان اینکه روزانه حدود بیست و چهار هزار نفر به پزشکان عمومی ، متخصص و دندانپزشکان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه این اداره کل مراجعه می کنند ، خاطر نشان کرد: علاوه بر این روزانه به طور متوسط ۳۶۰ نفر در سطح بیمارستانهای تابعه این استان بستری شده و حدود ۲۵۰ عمل جراحی بستری نیز در این بیمارستانها انجام می شود که ضریب اشغال تخت مراکز درمانی نیز تنها در یکسال گذشته ۷۰ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با ۱۰ درصد افزایش شاخص مناسبی برای میزان ارزیابی عملکرد مراکز درمانی در سطح استان تهران است.

خسروانی مقدم به افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستانهای تابعه این اداره اشاره کرد و افزود طی نه ماه سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار بیمار در بیمارستان های تابعه این اداره کل بستری شده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل درمان استان تهران در پایان افزود : برنامه های زیادی در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی مطلوب و مدیریت منابع و هزینه ها و مباحث کلیدی اعتبار بخشی داریم که در حال بررسی و پیگیری است .