هشدار نسبت به تجاری شدن طبابت/تجارت از دارو شروع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در اولین هم‌اندیشی صادرات دارویی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: صنعت داروسازی به یکی از سه صنعت سودآور در دنیا تبدیل شده است. ارزش بازار دارویی دنیا در سال ۲۰۱۴، یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور و خطری که نظام سلامت را تهدید می کند، ادامه داد: متاسفانه مفهوم طبیب در سال های اخیر به تجارت و کسب و کار در حال تغییر است و نوک این پیکان از دارو شروع می شود.

ربیعی با اعلام اینکه عرصه درمان باید در عرصه عاطفی و اخلاقی باقی بماند، اضافه کرد: کمپانی های دارویی ابزار زیادی برای نفوذ دارند که گاها از خیریه ها و انجمن های علمی و همچنین فضاسازی روانی وارد می شوند و این یک امر کاملا جدی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه می بایست اتهام را از داروهای ژنریک دور کنیم، خاطر نشان کرد: شرکت های چند ملیتی در کشورهای دنیا کودتا راه انداخته اند. از همین رو، حمایت از تولید می بایست با عنوان قلب سیاست های ما مورد توجه قرار گیرد.

ربیعی بر محدود کردن شرکت های چند ملیتی، مرغوب کردن مواد اولیه تولید دارو و کیفیت بسته‌بندی برای توسعه صنعت داروسازی در کشور تاکید کرد.