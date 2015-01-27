آتش سوزی در اقامتگاه زائران ایرانی در کاظمین/فوت یک زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نظافتی گفت : این زائرین که از دفتر هاشمیون تهران عازم عتبات عالیات شده اند در هتل سلسبیل کاظمین گرفتار آتش سوزی شدند که متأسفانه یکی از زائرین به نام مرتضی درنگ در اثر دود گرفتگی فوت کرد و چهار نفر دیگر از زائرین به نامهای سید یحیی حسینی ، بتول حیدری ، سکینه شکاری ، و بتول پورصنیع به علت دود گرفتگی به بیمارستانی در کاظمین منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب است و خوشبختانه هیچ یک از زائرین دچار سوختگی نشدند.

وی با اشاره به پیگیری ها در خصوص این حادثه افزود : بقیه زائرین به هتل دیگری منتقل شدند و انشاالله امروز عازم نجف اشرف خواهند شد.

نظافتی با اشاره به اینکه اعزام زائرین عتبات عالیات به کاظمین از ۴ بهمن ماه از سر گرفته شده است اعلام کرد: روزانه حدود ۲۵۰۰ زائر ایرانی به کاظمین مشرف می شوند