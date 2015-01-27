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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

آتش سوزی در اقامتگاه زائران ایرانی در کاظمین/فوت یک زائر

آتش سوزی در اقامتگاه زائران ایرانی در کاظمین/فوت یک زائر

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج وزیارت گفت: زائرین ایرانی ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه صبح امروز در هتل سلسبیل کاظمین با حادثه آتش سوزی مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نظافتی گفت : این زائرین که از دفتر هاشمیون تهران عازم عتبات عالیات شده اند در هتل سلسبیل کاظمین گرفتار آتش سوزی شدند که متأسفانه یکی از زائرین به نام مرتضی درنگ در اثر دود گرفتگی فوت کرد و چهار نفر دیگر از زائرین به نامهای سید یحیی حسینی ، بتول حیدری ، سکینه شکاری ، و بتول پورصنیع به علت دود گرفتگی به بیمارستانی در کاظمین منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب است و خوشبختانه هیچ یک از زائرین دچار سوختگی نشدند.

وی با اشاره به پیگیری ها در خصوص این حادثه افزود : بقیه زائرین به هتل دیگری منتقل شدند و انشاالله امروز عازم نجف اشرف خواهند شد.

نظافتی با اشاره به اینکه اعزام زائرین عتبات عالیات به کاظمین از ۴ بهمن ماه از سر گرفته شده است اعلام کرد: روزانه حدود ۲۵۰۰ زائر ایرانی به کاظمین مشرف می شوند

کد مطلب 2474980
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • محمد ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
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      آقامرتضی دوماد خاله منه خدابیامرزتش مرد خوبی بود اولین باری بود که آمده بود کربلامن13سالمه

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